Московский ресторан могут оштрафовать на миллион за закрытую вечеринку в разгар пандемии

Московскому ресторану Balagan грозит крупный денежный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, в заведении в Столярном переулке проводилась закрытая вечеринка после полуночи. При этом из-за ситуации с пандемией коронавируса оно должно было перестать работать после 23 часов. Как уточнили в оперштабе, теперь ресторану грозит штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что запрет на работу заведений общественного питания Москвы с 23:00 до 6:00 распространят и на новогоднюю ночь. Новогодняя культурная программа в кафе, ресторанах и клубах проводиться не будет.

При этом полного закрытия столичных ресторанов пока не планируется.