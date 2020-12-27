27 Декабря 2020
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Ресторан &quot;Субботица&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Московский ресторан могут оштрафовать на миллион за закрытую вечеринку в разгар пандемии

Московскому ресторану Balagan грозит крупный денежный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, в заведении в Столярном переулке проводилась закрытая вечеринка после полуночи. При этом из-за ситуации с пандемией коронавируса оно должно было перестать работать после 23 часов. Как уточнили в оперштабе, теперь ресторану грозит штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что запрет на работу заведений общественного питания Москвы с 23:00 до 6:00 распространят и на новогоднюю ночь. Новогодняя культурная программа в кафе, ресторанах и клубах проводиться не будет.

При этом полного закрытия столичных ресторанов пока не планируется.

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Московский ресторан могут оштрафовать на миллион за закрытую вечеринку в разгар пандемии

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Теги: ресторан, вечеринка, штраф, Москва



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