В новогоднюю ночь московские рестораны будут закрыты

Запрет на работу заведений общественного питания Москвы с 23:00 до 6:00 распространят и на новогоднюю ночь, сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Новогодняя культурная программа в кафе, ресторанах и клубах проводиться не будет. "В целом, конечно же, отметить Новый год можно будет и 31-го, и первого числа во всех ресторанах Москвы, только за исключением этого ночного времени",— отметил он.

При этом отмечается, что полного закрытия ресторанов Москвы пока не планируется, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

В связи с этим с 13 ноября и до 15 января студенты вузов и колледжей переходят на дистанционный режим обучения. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00.