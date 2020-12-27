В Тюмени 16-летний подросток устроил ДТП, в котором пострадала его сестра

В субботу в Тюмени произошло ДТП с участием детей.

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Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, все случилось вечером 26 декабря: 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2109 въехал в мачту освещения по улице проезд Заречный. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка машины – 13-летняя двоюродная сестра водителя. У девочки перелом бедра.

Сейчас специализированным следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД по Тюменской области проводится проверка. В полиции намерены установить причины аварии, а также выяснить, почему автомобиль стал так легко доступен для несовершеннолетних.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на свой контроль проведение данной проверки и привлечение виновных к ответственности.