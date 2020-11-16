Под Екатеринбургом ребенок попал в ДТП на отцовской машине

В Свердловской области выясняют обстоятельства автоаварии с участием мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, несовершеннолетний с разрешения отца поехал кататься ночью по лесному массиву. 14-летний мальчик не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Информация в правоохранительные органы о ДТП в поселке Дружинино поступила 15 ноября около 00 часов.

В момент аварии подросток находился в автомобиле "Рено Логан" один и не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего получил перелом правого плеча. Его госпитализировали в больницу.

Водительского удостоверения у ребенка нет и обучение вождению он нигде не проходил. Отцу грозит административный штраф до 30 тыс. руб.