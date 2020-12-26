26 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Офис компании &quot;ЮКОС&quot; (2020) | Фото: AP Photo, Sergey Ponomarev

Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа

Российские власти могут не платить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на опубликованное судом разъяснение своего постановления от 2012 года.

Согласно этому постановлению, споры между российскими властями и иностранными инвесторами можно решать в международных арбитражных судах только после ратификации Россией соответствующего договора и принятия федерального закона.

То есть правительство не имело права передавать спор с иностранными инвесторами в международный арбитраж.

По данным РБК, в 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Это решение распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован российской стороной, но временно использовался с 1994 года. На него опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд по искам бывших акционеров (с учетом набежавших процентов сумма превысила $57 млрд).

Разъяснение КС было опубликовано по ходатайству российского правительства. Власти считают, что решение может необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство.

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Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа

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Теги: ЮКОС, Конституционный суд, акционеры, ивесторы



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