Россия попросила ВС Нидерландов приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом сообщил заместитель главы Минюста России Михаил Гальперин, передает РИА Новости.

Слушания по заявлению России состоятся 30 октября. Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года.

Гальперин напомнил, что ранее нидерландский суд поддержал позицию России и отклонил доводы истцов об отсутствии у инстанции юрисдикции на то, чтобы рассматривать заявление о приостановлении.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство.

Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов. Однако Россия отказалась исполнять решение Гааги, заявив, что оно является политическим. В мае решение суда Гааги было обжаловано.