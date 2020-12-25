25 Декабря 2020
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Политика В России Москва
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Евгений Пригожин предложил "отшлепать" юриста ФБК Любовь Соболь за неподобающее поведение

На юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь возбудили уголовное дело. Журналисты решили разобраться, не связано ли это событие с давним конфликтом Фонда Навального и предпринимателя Евгения Пригожина.

любовь соболь, фбк(2020)|Фото: ТАСС

Сегодня стало известно, что скандальный юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержана и находится в московском управлении СКР. В связи с этим событием редакция Накануне.RU направила вопрос известному российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист поинтересовался, связано ли задержание юриста ФБК с его многочисленными исками.

Ответ не заставил себя долго ждать. Пресс-служба компании «Конкорд» также разместила комментарий Евгения Пригожина на официальной странице в соцсети: «Нет, (задержание Соболь с прошлыми исками – прим. автора) никак не связано. И тем не менее, я считаю, что это абсолютно правильно. Оппозиция последнее время не просто давит на власть, она беспредельничает от своей безнаказанности».

Также предприниматель в свойственной ему ироничной манере добавил следующее: «Любови Эдуардовне давно пора понюхать запах тюремной камеры, чтобы она полюбила Родину-мать по-настоящему. Так как мать должна не только позволять безобразничать, но иногда как следует и по жопе давать».

Напомним, что в этом году Евгений Пригожин подал несколько исков о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении ФБК Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. Поводом послужили оскорбительные и клеветнические публикации в адрес предпринимателя. Также в пресс-службе компании «Конкорд» заявляли, что иски поданы и на других соратников Навального – на Леонида Волкова, Владимира Милова и Максима Шевченко.

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Евгений Пригожин предложил "отшлепать" юриста ФБК Любовь Соболь за неподобающее поведение

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Теги: любовь соболь, фбк, евгений пригожин, навальный, конкорд



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