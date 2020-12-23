Пригожин захотел взыскать с Навального и Милова по 5 млн рублей

Российский предприниматель Евгений Пригожин хочет взыскать с оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова по 5 млн руб.

Бизнесмен подал иск в Люблинский районный суд и просит признать недействительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию ролики на YouTube. Также он просит обязать опровергнуть не соответствующие действительности сведения и взыскать с каждого ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб., сообщает ТАСС.

О каких именно роликах идет речь не сообщается.

Ранее суд отказал в запрете оппозиционеру Алексею Навальному выезжать из страны.

Алексею Навальному не имеет смысла запрещать выезд из страны, так как он давно из нее сбежал, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Такое заявление он сделал в ответ на запрос сотрудников Накануне.RU.