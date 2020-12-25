25 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Алексей Титовский, Пятёрочка (2020) | Фото: Администрация Салехарда

По трассе Салехард – Надым в столицу Ямала "пришла" "Пятёрочка"

В Салехарде открылись два первых магазина сети "Пятёрочка". Это первая федеральная сеть, которая "пришла" в столицу Ямала, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Это первые результаты от реализации масштабного проекта – дороги Салехард – Надым. Благодаря повышению транспортной доступности нашего города "зайдут" и другие представители крупных федеральных сетей. А мы, салехардцы, получим новый уровень сервиса и качества товара", – подчеркнул мэр Салехарда Алексей Титовский.

Площадь двух магазинов – 1,6 тыс. "квадратов". Они открылись по адресам Игарская, 25в и Маяковского, 13/1.

Алексей Титовский, Пятёрочка(2020)|Фото: Администрация Салехарда

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По трассе Салехард – Надым в столицу Ямала "пришла" "Пятёрочка"

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Теги: Салехард - Надым, Пятёрочка, Алексей Титовский



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