Минпросвещения объявило даты проведения ЕГЭ в 2021 году

25 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Минпросвещения объявило даты проведения ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения России опубликовало график сдачи экзаменов для 9 и 11 классов в 2021 году.

"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.

Основной период итоговой аттестации в 9-х классах – с 24 мая по 28 мая, дополнительный – в начале сентября.

Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование в 9-м классе пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате, но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате (по решению региональных властей).

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется.

Проверка к сдаче ЕГЭ(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов", – прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минпросвещения объявило даты проведения ЕГЭ в 2021 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: егэ 2021, даты экзаменов, выпускники, минпросвещения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети