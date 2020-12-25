Минпросвещения объявило даты проведения ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения России опубликовало график сдачи экзаменов для 9 и 11 классов в 2021 году.

"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.

Основной период итоговой аттестации в 9-х классах – с 24 мая по 28 мая, дополнительный – в начале сентября.

Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование в 9-м классе пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате, но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате (по решению региональных властей).

Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется.

"Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов", – прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.