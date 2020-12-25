25 Декабря 2020
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Общество Москва
Кипелов (2017) | Фото:Накануне.RU

Суд на месяц закрыл столичный клуб Adrenaline Stadium, где с концертом выступил Валерий Кипелов

Савеловский районный суд Москвы на месяц закрыл клуб Adrenaline Stadium, где в начале декабря дал концерт Валерий Кипелов. Иск подал Роспотребнадзор, который спустя неделю после концерта провел проверку и опечатал площадку на время разбирательства.

"При проведении массового мероприятия в клубе не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Как видно на видео и фото, размещённых в сети интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба ООО "Национальная концертная компания" не были приняты меры по ограничению числа зрителей на мероприятия, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима и не приняты эффективные меры, направленные на пресечение этих нарушений во время концерта", - говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее на 480 тыс. руб. был оштрафован "Дворец спорта" в Санкт-Петербурге, который при тех же обстоятельствах провел два концерта рэпера Басты.

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Суд на месяц закрыл столичный клуб Adrenaline Stadium, где с концертом выступил Валерий Кипелов

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Теги: клуб, Adrenaline Stadium, концерт валерия кипелова



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