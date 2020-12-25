25 Декабря 2020
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Армия и ВПК В России
Су-57, снимки, соцсеть (2018) | Фото:twitter.com-Pr Scr BatsaikhanBSU

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Для истребителя создан гиперзвуковой боеприпас. Это малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета, характеристики которой пока не раскрываются. Сообщалось, что для Су-57 сошьют чехлы, которые защитят их от непогоды и скроют от средств разведки.

Год назад разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем, принятым на вооружение ВКС России.

Напомним, авиакатастрофа произошла во время испытательного полета. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разбился в ста километрах от Комсомольска-на-Амуре. Летчик выжил. На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться.

При падении самолет взорвался и полностью разрушился. Сообщалось, что истребитель был предназначен для поставки в строевые летные части, именно его должны были показать журналистам на официальном подъеме машины 27 декабря 2019 года.

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Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ

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Теги: су-57, вкс россии



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