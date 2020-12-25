25 Декабря 2020
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Сергей Шойгу (2019) | Фото:mil.ru

"Вы много работали": Шойгу объявил выходными для военных 30 и 31 декабря

Не только губернаторы вводят на вверенных им территориях выходной на 31 декабря. Аналогичное распоряжение дал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, причем военные не будут работать не только 31, но и 30 декабря. Правда, отработать придется два выходных – 26 декабря и 16 января.

В обращении к военнослужащим глава оборонного ведомства заметил, что "уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость".

"Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком", - заявил Шойгу.

Напомним, на Минобороны (и отчасти МЧС) в этом году было возложено возведение мобильных и стационарных ковидных госпиталей в регионах. большинство из них строились в срок до двух месяцев. Часть построенных объектов останется в ведении министерства, другие будут переданы субъектам Федерации.

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"Вы много работали": Шойгу объявил выходными для военных 30 и 31 декабря

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Теги: сергей шойгу, выходной, 31 декабря, отработка



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