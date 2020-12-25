25 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Кинотеатр (2020) | Фото: Накануне.RU

Кинотеатры и парки развлечений могут остаться под ограничениями в первом полугодии 2021 – Минэкономразвития

В Министерстве экономического развития России не исключают, что ситуация по коронавирусу не позволит кинотеатрам, паркам развлечений и т.д. без ограничений работать в первом полугодии 2021 года. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

Он сообщил, что сейчас вместе с Минфином его министерство готовит пакет дополнительный пакет поддержки, который будет предлагаться к рассмотрению правительства. Особенно Минэкономразвития волнует ситуация с программой кредитов под 2% на зарплаты – в ведомстве не исключают, что по окончании программы миллионы трудящихся могут оказаться под угрозой увольнений.

В то же время Решетников пеняет тем предпринимателям, которые не внимательно слушали и читали кредитные договоры. Он считает, что ситуации, когда бизнесмены не могут выплатить займы из-за ограничений по формальным признакам единичны. "Мы вели максимально открытую политику, всех предупреждали о датах и т.д. Все, что можно было сделать, мы сделали. И снимать требования мы не можем", - сказал министр в ответ на то, что иногда представители малого и среднего бизнеса попадают в безвыходные ситуации. Например, в штат не засчитывают находящихся в декрете сотрудников, или кредит нельзя получить, когда компания находится в стадии реструктуризации, а ведь этот процесс не всегда означает банкротство или ликвидацию.

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Кинотеатры и парки развлечений могут остаться под ограничениями в первом полугодии 2021 – Минэкономразвития

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Теги: миноэкономразвития, кредиты, мсп



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