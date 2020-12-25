Снижение урожая и ослабление рубля: Минэкономразвития назвал причины роста цен на продукты

Несмотря на то, что Минсельхоз в этом году отчитывался о рекордных урожаях, а Центробанк называл курс рубля не угрожающим социально-экономической ситуации, в Минэкономразвития причину роста цен на продукты видят именно в проседании этих показателей – снижение урожая и ослабление национальной валюты. Об этом сегодня на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава министерства Максим Решетников.

Он продолжил комментировать возможные нерыночные меры сдерживания роста цен в духе своих коллег по правительству: "Мы рассматриваем их только как очень экстренные и точечные, когда все рыночные механизмы уже будут исчерпаны".

Также Решетников считает, что нынешнее "отклонение по ценам" лишь временное.