24 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Губернатор Югры Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Госслужащие Югры смогут отдохнуть 31 декабря

В Ханты-Мансийской автономном округе 31 декабря объявлен выходным днем для граждан, занимающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, а также работающих в подведомственных учреждениях. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова.

Согласно документу, свой выходной госслужащие отработают заранее 26 декабря. Также, в качестве исключения, 31 декабря выйдут на работу те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным.

"Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", - сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу всероссийской политической партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

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Госслужащие Югры смогут отдохнуть 31 декабря

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Теги: 31 декабря, выходной день, Новый год



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