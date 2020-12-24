Госслужащие Югры смогут отдохнуть 31 декабря

В Ханты-Мансийской автономном округе 31 декабря объявлен выходным днем для граждан, занимающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, а также работающих в подведомственных учреждениях. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова.

Согласно документу, свой выходной госслужащие отработают заранее 26 декабря. Также, в качестве исключения, 31 декабря выйдут на работу те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным.

"Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке", - сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу всероссийской политической партии "Единая Россия" сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.