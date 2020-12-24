24 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

Депутат-единоросс в думе Асбеста выкинул телефон коллеги из "Справедливой России" в окно. Видео

Член партии КПРФ Наталья Крылова, которую на заседании гордумы Асбеста ударил депутат Дмитрий Александрин, выложила видео, как единоросс выбрасывает телефон члена партии "Справедливая Россия" Евгения Шабанова в окно третьего этажа.

Изначально, по словам Крыловой, Александрину не понравилось, что процесс его голосования решили заснять на камеру, хотя это была обычная дежурная съемка заседания. Данное утверждение депутат от КПРФ аргументирует тем, что в зале присутствовали представители СМИ и блогеры, которые также вели видеосъемку.

Напомним, что ситуация начала разворачиваться еще несколько дней назад, когда работники предприятия "УГЖТ", директором которого является Александрин, пожаловались на незаконные действия со стороны екатеринбургских фирм, негативно отражающихся на бюджетах Екатеринбурга и Асбеста. Когда же на заседании зашла речь о роли единоросса в данной истории, тот, по словам Крыловой, "психанул".

Ранее мы также опубликовали видео, как Александрин поднял руку на депутата.

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Депутат-единоросс в думе Асбеста выкинул телефон коллеги из "Справедливой России" в окно. Видео

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Теги: Асбест, побои, гордума, Александрин, Крылова, Шабанов



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