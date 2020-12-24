24 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Асбест (2018) | Фото: Накануне.RU

В уральской думе подрались депутаты

Между депутатами городской думы Асбеста произошел конфликт, который привел к порче чужого имущества и побоям. Во время обсуждения проекта городского бюджета на 2021 г. депутат от партии "Единая Россия" Дмитрий Александрин на эмоциях выбросил телефон депутата от "Справедливой России" Евгения Шабанова, а потом ударил депутата от КПРФ Наталью Крылову. Оба инцидента были сняты на видео.

Как сообщила Накануне.RU сама Крылова, конфликт возник из-за того, что пострадавшие депутаты намеревались обсудить деятельность предприятия "УГЖТ", директором которого является Александрин.

"На днях у нас в Асбесте поднялась тема про его предприятие, - рассказывает Крылова. - Там официальные работники пришли на прием и говорят о том, что якобы екатеринбургские фирмы проводят махинации с железом: снимают старые рельсы и их же укладывают, тем самым вроде бы уходя от налогов. Соответственно, если это так, то от этого страдает бюджет Екатеринбурга и Асбеста. Этот вопрос я хотела поставить на думе в план работы на январь. То есть изначально страсти кипели вокруг его предприятия. Данный вопрос начали обсуждать, но уже после того, как он ушел на эмоциях".

Когда команда депутатов начала свое выступление, Шабанов, снимающий заседание на свой телефон, повернул его в сторону единоросса, чтобы заснять процесс голосования. Последнему, видимо, это не понравилось, из-за чего он, со слов Крыловой, схватил гаджет вместе со штативом, открыл окно и выбросил его с третьего этажа, тем самым причинив ущербна сумму свыше 10 тыс. руб. (стоимость телефона).

Когда в зале прозвучали слова о вызове полиции, Александрин поторопился удалиться, однако член партии КПРФ решила остановить единоросса или как минимум спросить о ситуации с предприятием. В ответ мужчина обратно поднялся по лестнице, отодвинул камеру и свободной рукой ударил Крылову в правую скулу, сказав: "Вот теперь вызывай полицию". В больнице ей поставили диагноз: ушиб мягких тканей лица. У Шабанова также зафиксированы телесные повреждения, тяжесть которых устанавливается.

Сейчас сотрудники МВД Асбеста проводят проверку по данным фактам для принятия процессуального решения по возможному возбуждению уголовных дел в отношении Александрина.

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В уральской думе подрались депутаты

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Теги: Асбест, побои, гордума, Александрин, Крылова, Шабанов



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