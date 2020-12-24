Путин рассказал, как они с Мишустиным работают по ночам

Владимир Путин в видеорежиме поздравил российское правительство с наступающим Новым годом и подвел итоги уходящего года. Новый кабинет министров был сформирован менее года назад, и президент подчеркнул, что к произошедшему, конечно, жизнь министров не готовила.

"Хочу поблагодарить за работу в столь сложном году. Многие из вас приступили к своим обязанностям совсем недавно, вы не собирались работать в таком режиме, потому что мы оказались лицом к лицу с коронавирусом.

Мы столкнулись с абсолютно новым вызовом. А в таких ситуациях сразу видно, кто чего стоит, кто на что способен на самом деле. И тут правительство в целом прошло год достойно. Никто руки не опустил, вы сохранили хладнокровие, работали в условиях больших нагрузках. Это такая гипербола, преувеличение, но похоже на правду – работали круглосуточно. По крайней мере, мы иногда с Михаилом Владимировичем работали за полночь. Конечно, были и недостатки, и выводы уже сделаны.

Мы с вами работаем менее года, но многое удалось сделать. У нас с вами есть чувство локтя, понимание, куда идти", - высказался президент.

Путин считает "очевидной вещью", что власти "смогли не допустить критического спада экономики, чтобы она не была отброшена далеко назад".

"Пройденные испытания всех нас сплотили и закалили и укрепили ваш профессиональный потенциал. Мы расширили практический опыт, научились что-то делать эффективнее, увеличилась скорость принятия решений.

Нужно восстановить экономику, занятость – прошу это не оттягивать. Нужно иметь в виду, что люди ждут перемен к лучшему. Люди оценивают нашу работу по тому, могут ли они одеть и обуть детей, найти работу в своем городе.

Вчера на заседании Госсовета мы договорились, что будут установлены более амбициозные показатели по ряду направлений. Нужно это делать так, чтобы все наши действия соответствовали исторической роли России. Настоящий рывок надо будет совершить в предстоящие годы. Большие задачи не могут не зажигать. У вас есть все, чтобы наццели обязательно были достигнуты. Вы будете опираться на поддержку граждан страны, которым мы должны дорожить.

Желаю вам крепкого здоровья, сейчас это актуально, счастья", - заключил Путин.