Россияне получат бесплатный доступ к четырем сотням сайтов - правительство

Правительство России сегодня рассматривает вопрос о бесплатном доступе к российским социально значимым интернет-сервисам. В список, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, попадут около 90 образовательных сайтов, а также порталы с государственными услугами, заказом лекарств, популярные соцсети, информационные и развлекательные страницы, сайты СМИ. "Каждому человеку будет обеспечен к ним доступ вне зависимости от его материального предложения", - напомнил председатель правительства.

Стоит отметить, что проект по бесплатному доступу к "социально значимым ресурсам", который должны будут предоставлять операторы и провайдеры, начал обсуждаться еще на заре пандемии, и во время весеннего локдауна, естественно, не работал. До сих пор обсуждается, в каком объеме государство будет возмещать операторам расходы и не заплатят ли в итоге за все те пользователи, которые будут заходить на "платные сайты".