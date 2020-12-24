"Инвестор сильно подвел". Текслер - про конгресс-холл "Таганай"

Губернатор Алексей Текслер прокомментировал строительство конгресс-холла "Таганай-2020".

"Это абсолютно частный объект торгово-развлекательного направления. Конгресс-холлом он стал как промежуточный этап. Инвестор очень сильно подвел нас. По этому объекту было самое большое количество вопросов от комитета саммитов. Мы видим, что стройка там продолжается. Я надеюсь, что он будет достроен. Это не дело, когда такой объект так долго строится. У меня большое количество вопросов к инвестору. Он давал обещание объект завершить, сроки давно прошли", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Напомним, конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным, должен был стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю. Однако 19 июля 2019 года по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал Челябинск лишили права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС. В январе 2020 года стало известно, что конгресс-холл "Таганай-2020" станет торгово-развлекательным центром.