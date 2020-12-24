24 Декабря 2020
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болельщики ФК Локомотив (2019) | Фото: Накануне.RU

"Работа оказалась некачественной". Топ-менеджеры "Локомотива" Мещеряков и Кикнадзе покинули клуб

Генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков освободили свои посты в ФК "Локомотив".

Как сообщила пресс-служба "железнодорожников", накануне прошло общее собрание акционеров АО "ФК «Локомотив", где был избран новый состав совета директоров клуба. В частности, в него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

Новым председателем совета директоров клуба назначен заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник (входит также и в руководство ЦСКА). Новый генеральный директор клуба - Владимир Леонченко (экс-футболист, бронзовый призёр чемпионата России в составе "Локомотива" 1994 года).

Отметим, что прибывание Кикнадзе и Мещерякова в клубе было крайне непростым: при них в конце прошлого сезона против собственной воли из клуба "попросили" тренера-легенду Юрия Сёмина. Часть болельщиков в начале нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги (РПЛ) устраивала акции протестов против руководства клуба, демонстративно уходя с матчей "Локомотива" в начале первых таймов.

Сам Сёмин также прокомментировал изменения в стане московского клуба.

"Работа Мещерякова и Кикнадзе оказалась некачественной, поэтому произошло логическое увольнение. Вот и всё", - отметил именитый тренер в комментарии порталу championat.com.

Добавим, что "Локомотив" в этом сезоне после 19 игр в РПЛ с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, в Лиге чемпионов клуб занял последнее место в своей группе, не сумев одержать ни одной победы.

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"Работа оказалась некачественной". Топ-менеджеры "Локомотива" Мещеряков и Кикнадзе покинули клуб

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Теги: Василий Кикнадзе, Анатолий Мещеряков, ФК Локомотив, менеджеры, Юрий Семин



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