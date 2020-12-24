Госдума рассмотрела третий пакет законов депутата Вяткина

Госдума продолжила на последнем в году заседании принимать законопроекты, ужесточающие ответственность за неповиновение полиции, за нарушение избирательного права, вводящие ответственность за нарушение правил работы СМИ на митингах и т.д. Пакет законопроектов за авторством единороссов Вяткина, Хинштейна и Альшевских рассматривается уже третий день. И вызывает немалые споры как среди депутатов, так и в обществе. Большинство оппозиционных депутатов нижней парламенты документы не поддерживают, но они проходят голосами большинства из "Единой России".

Сегодня первым на рассмотрении в первом чтении оказался законопроект, который увеличивает штрафы за неповиновение законному распоряжению силовиков. Сейчас за это полагается штраф 500-1000 руб. Автор законопроекта – депутат Дмитрий Вяткин – заявил, что это смешная сумма, которая никого не остановит. Его предложение – увеличить штраф до 2-4 тыс. руб., в случае повторного нарушения – 10-20 тыс. руб. Также вводится альтернатива – обязательные работы.

Примечательно, что Вяткин не смог привести цифры по количеству таких нарушений за год или вообще за какой-то период и предложил депутатам Куринному, Осадчему и Коломийцеву посмотреть данные на "сайте судебного департамента". И даже предложил, что сам это может сделать. Алексей Куринный отметил, что вызывает удивление, когда автор законопроекта не владеет подобными цифрами.

Далее Вяткин предложил наказывать тех, кто "мимикрирует под журналистов на митингах". Накануне в первом чтении "Единая Россия" проголосовала за то, чтобы журналисты обязаны были носить на митингах отличительный знак и не имели бы права поддерживать протестующих. Вяткин предлагает штрафовать "фейковых журналистов" на 20-30 тыс. руб. или назначать им обязательные работы до 50 часов. Депутат Куринный спросил: "Где логика: если человек придет в форме сотрудника полиции, то получит штраф до 2 тыс. руб. А если прикинется журналистом – до 30 тыс. руб. Вы считаете, это соизмеримо?". И оказалось, что Вяткин прорабатывает возможность повышения штрафов и за переодевание в полицейских. Юрий Синельщиков напомнил, что технология получения отличительных знаков пока не проработана, а ответственность уже вводится. Автор законопроекта заявил, что единый образец знака будет устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с Союзом журналистов, МВД и Росгвардией. Николай Коломийцев спросил, на чем основана цифра в 20-30 тыс. руб. в санкциях. "Размеры определяются исходя из сумм штрафов по схожим нарушениям", - был ответ.

"А в чем вообще актуальность этого вопроса? Статистики же у автора нет", - сказал депутат Сергей Иванов. Он считает, что законы принимаются, чтобы "мировое сообщество" не смотрело криво, когда на митингах будут дубасить журналистов". Депутат Олег Шеин отметил, что ранее блогерам с многотысячной аудиторией была вменена обязанность регистрироваться – по аналогии со СМИ, но отличительным знаком они по закону Вяткина пользоваться не могут.

Дальше рассматривали в первом чтении законопроект Александра Хинштейна. Он предложил ввести штрафы для юрлиц за непредоставление сведений и данных провайдерами Роскомнадзору. Максимальная ответственность – до 700 тыс. руб. (при повторном нарушении – до 1 млн руб.), также предусматривается возможность приостановки деятельности.

Затем Андрей Альшевских рассказал, как надо наказывать иноагентов за то, что они не указывают себя таковыми (включая НКО и физлиц). Максимальные штрафы составят до 5 млн руб. (для юридических лиц), также по решению судьи могут быть конфискованы предметы распространения, например, компьютер или смартфон. Депутат Куринный спросил, будут ли наказываться лица, которые репостнут сообщение иноагента, не подписавшего себя таковым. Альшевских ответил, что Куринный по желанию может внести поправки ко второму чтению.

"Нас скоро будут называть не "бешеным принтером", а врагами народа. Потому что ничего по-настоящему полезного мы тут не принимаем", - в очередной раз высказался Иванов.

Официальный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что "речь идет о совершенно определенных структурах, делах и людях", а применять закон за репосты никто не хочет. "Не надо полагать, депутаты, что это против вас. Это против других", - заявил Минх.