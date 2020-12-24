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Политика В России Москва
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Неверов объяснил, почему единороссы резко передумали по поводу выходного 31 декабря

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, выступая сегодня в Госдуме, ответил на обиду Владимира Жириновского.
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Дело в том, что единороссы дважды отклоняли законопроекты о переносе выходного на 31 декабря, а вносили эти законопроекты представители ЛДПР. И вот накануне о введении выходного в последний день года президента России внезапно попросил… Неверов.

Жириновский на той же встрече (заседание Госсовета) пожаловался Путину на "воровство" идей, но глава государства лишь предложил добродушно гордиться таким фактом "заимствования", мол, значит, идеи-то хорошие.

Но сегодня перепалка по поводу авторства продолжилась в нижней палате парламента. Так, Неверов заявил, что единороссы не голосовали за проект либерал-демократов, поскольку "не могли себе позволить обмануть людей, потому что в бюджете не заложены средства на компенсацию этого выходного дня работодателям".

Примечательно, что ЛДПР как минимум в одном из этих законопроектов предлагала не вводить дополнительный выходной, а просто сделать рабочим один из последних выходных в году, таким образом, число рабочих дней в декабре осталось бы прежним.

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Неверов объяснил, почему единороссы резко передумали по поводу выходного 31 декабря

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Теги: единая россия, сергей неверов, 31 декабря, выходной



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