В России сегодня без малого 30 тысяч новых случаев COVID-19 – это новый рекорд

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 890 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровело 2 370 857 человек.