24 Декабря 2020
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Общество В России Москва
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

В России сегодня без малого 30 тысяч новых случаев COVID-19 – это новый рекорд

За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 890 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровело 2 370 857 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 8203

Санкт-Петербург - 3756

Московская область - 1538

Нижегородская область - 502

Псковская область - 442

Свердловская область - 418

Воронежская область - 393

Архангельская область - 385

Ростовская область - 383

Республика Карелия - 377

Вологодская область - 369

Республика Крым - 355

Хабаровский край - 342

Пермский край - 330

Красноярский край - 329

Челябинская область - 309

Республика Коми - 305

Самарская область - 305

Ульяновская область - 285

Мурманская область - 277

Волгоградская область - 277

Саратовская область - 273

Иркутская область - 272

Забайкальский край - 250

Кировская область - 245

Ставропольский край - 242

Омская область - 240

Тверская область - 237

Приморский край - 236

Ханты-Мансийский автономный округ - 229

Ленинградская область - 227

Алтайский край - 216

Удмуртская Республика - 210

Новгородская область - 209

Тульская область - 207

Калининградская область - 205

Брянская область - 203

Пензенская область - 203

Республика Бурятия - 197

Республика Саха (Якутия) - 196

Ярославская область - 193

Курская область - 186

Белгородская область - 185

Краснодарский край - 185

Астраханская область - 184

Томская область - 184

Владимирская область - 183

Орловская область - 181

Ивановская область - 181

Республика Хакасия - 178

Оренбургская область - 178

Ямало-Ненецкий автономный округ - 177

Тюменская область - 170

Липецкая область - 168

Калужская область - 167

Республика Башкортостан - 163

Смоленская область - 159

Новосибирская область - 158

Республика Дагестан - 157

Тамбовская область - 151

Кемеровская область - 148

Амурская область - 141

Чеченская Республика – 141

Сахалинская область - 139

Рязанская область - 138

Республика Чувашия - 120

Костромская область - 116

Республика Калмыкия - 115

Курганская область - 106

Республика Татарстан - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 102

Республика Ингушетия - 92

Республика Алтай - 91

Республика Адыгея - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Северная Осетия-Алания – 90

Республика Мордовия - 86

Севастополь - 81

Камчатский край - 80

Республика Тыва - 67

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 3

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В России сегодня без малого 30 тысяч новых случаев COVID-19 – это новый рекорд

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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