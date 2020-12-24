В России сегодня без малого 30 тысяч новых случаев COVID-19 – это новый рекорд
За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 890 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровело 2 370 857 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 8203
Санкт-Петербург - 3756
Московская область - 1538
Нижегородская область - 502
Псковская область - 442
Свердловская область - 418
Воронежская область - 393
Архангельская область - 385
Ростовская область - 383
Республика Карелия - 377
Вологодская область - 369
Республика Крым - 355
Хабаровский край - 342
Пермский край - 330
Красноярский край - 329
Челябинская область - 309
Республика Коми - 305
Самарская область - 305
Ульяновская область - 285
Мурманская область - 277
Волгоградская область - 277
Саратовская область - 273
Иркутская область - 272
Забайкальский край - 250
Кировская область - 245
Ставропольский край - 242
Омская область - 240
Тверская область - 237
Приморский край - 236
Ханты-Мансийский автономный округ - 229
Ленинградская область - 227
Алтайский край - 216
Удмуртская Республика - 210
Новгородская область - 209
Тульская область - 207
Калининградская область - 205
Брянская область - 203
Пензенская область - 203
Республика Бурятия - 197
Республика Саха (Якутия) - 196
Ярославская область - 193
Курская область - 186
Белгородская область - 185
Краснодарский край - 185
Астраханская область - 184
Томская область - 184
Владимирская область - 183
Орловская область - 181
Ивановская область - 181
Республика Хакасия - 178
Оренбургская область - 178
Ямало-Ненецкий автономный округ - 177
Тюменская область - 170
Липецкая область - 168
Калужская область - 167
Республика Башкортостан - 163
Смоленская область - 159
Новосибирская область - 158
Республика Дагестан - 157
Тамбовская область - 151
Кемеровская область - 148
Амурская область - 141
Чеченская Республика – 141
Сахалинская область - 139
Рязанская область - 138
Республика Чувашия - 120
Костромская область - 116
Республика Калмыкия - 115
Курганская область - 106
Республика Татарстан - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 102
Республика Ингушетия - 92
Республика Алтай - 91
Республика Адыгея - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Северная Осетия-Алания – 90
Республика Мордовия - 86
Севастополь - 81
Камчатский край - 80
Республика Тыва - 67
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 28
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 3