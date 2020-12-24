24 Декабря 2020
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Huawei, Хуйвей, Китай (2018) | Фото: zzweb.ru

США запретили Украине использовать оборудования Huawei

Заместитель госсекретаря США Кит Кратч заявил после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, что украинские власти демонтируют все оборудование китайской компании Huawei в правительственных зданиях. Об этом сообщает "Укринформ".
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Также Кратч отметил, что украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

Еще в октябре украинская служба спецсвязи и защиты информации подписала меморандум с "Хуавей Украина" о сотрудничестве в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций. Вскоре сообщения об этом были удалены. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что это вызвало "резкую негативную реакцию" США. И вот после приезда представителя США Украина быстро отказалась от китайского оборудования. Напомним, летом Huawei была признана в США угрозой национальной безопасности.

При этом украинские власти должны будут за свой счет демонтировать китайское оборудование и установить американское. США готовы, правда, сделать небольшую скидку.

Как заявил Кратч, китайским оборудованием пользоваться нельзя, так как оно собирает данные, а американским - можно.

Кратч известен деятельностью по борьбе с Китаем. В сентябре 2020 года он, вопреки требованиям Пекина, открыто посещал Тайвань, став первым чиновником такого уровня, который побывал на острове с 1979 года.

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США запретили Украине использовать оборудования Huawei

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Теги: Украина, США,



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