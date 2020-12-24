24 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

"Не надо к нам вмешиваться": Володин встал на защиту многодневного голосования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, закрывая осеннюю сессию, высказался по поводу трехдневного голосования по поправкам в Конституцию.

"Кто только не выходил по этой теме. К нам обращались и ЕС, и ОБСЕ, и отдельные политики европейские… посмотрите на выборы в США. Там досрочное голосование проходит в разных штатах до 45 дней, по почте голосовали. Но это их выбор, мы не вмешиваемся. И к нам не надо вмешиваться. Принятые нормы Конституции позволяют нам противостоять таким попыткам, которые были и, скорее всего, будут. Страна развивается, и это не нравится многим.

Хочу сказать о недопустимости вмешательства не только в дела нашей страны, но и других стран. Думаю, вы поддержите: мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенной Белоруссии. Мы видим, к чему это вмешательство привело в Ливии, Ираке, Украине. Последняя утратила свой суверенитет. Ее зарубежные покровители усугубляют проблемы", - заявил спикер палаты.

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"Не надо к нам вмешиваться": Володин встал на защиту многодневного голосования

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Теги: вячеслав володин, многодневное голосование, запад



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