"Не надо к нам вмешиваться": Володин встал на защиту многодневного голосования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, закрывая осеннюю сессию, высказался по поводу трехдневного голосования по поправкам в Конституцию.

"Кто только не выходил по этой теме. К нам обращались и ЕС, и ОБСЕ, и отдельные политики европейские… посмотрите на выборы в США. Там досрочное голосование проходит в разных штатах до 45 дней, по почте голосовали. Но это их выбор, мы не вмешиваемся. И к нам не надо вмешиваться. Принятые нормы Конституции позволяют нам противостоять таким попыткам, которые были и, скорее всего, будут. Страна развивается, и это не нравится многим.

Хочу сказать о недопустимости вмешательства не только в дела нашей страны, но и других стран. Думаю, вы поддержите: мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенной Белоруссии. Мы видим, к чему это вмешательство привело в Ливии, Ираке, Украине. Последняя утратила свой суверенитет. Ее зарубежные покровители усугубляют проблемы", - заявил спикер палаты.