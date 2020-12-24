Преемником Кулаченко в свердловском минфине станет ее заместитель

Стало известно, кто возглавит министерство финансов Свердловской области. Преемником Галины Кулаченко станет ее заместитель Александр Старков. Как рассказал Накануне.RU источник, близкий к кабмину, новоиспеченный управленец пока будет выполнять функции главы ведомства в статусе исполняющего обязанности.

Отметим, что Галина Кулаченко возглавляла министерство финансов Свердловской области на протяжении 8, 5 лет. Недавно главный казначей региона решила оставить пост по личным причинам и уйти на пенсию.