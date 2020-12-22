Стала известна дата ухода Кулаченко с поста министра финансов Свердловской области

22 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Галина Кулаченко (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стала известна дата ухода Кулаченко с поста министра финансов Свердловской области

С завтрашнего дня заместитель свердловского губернатора и министр финансов региона Галина Кулаченко покидает свою должность. О точной дате ухода на своей странице в Facebook сообщил член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер.

"23 декабря 2020 я завершаю государственную службу и благодарю Вас за общее дело, взаимодействие и желание достойно обустроить Свердловскую область! Пусть воплощаются самые смелые проекты по созданию новой современной инфраструктуры территории Урала и растет качество жизни уральцев!" - пишет Кулаченко в своем обращении к бывшим коллегам.

Кулаченко пожелала депутатам региона успешной и результативной командной работы, уверенного движения к новым горизонтам, благополучия в семьях и крепкого личного здоровья.

В своем посте Вегнер также поздравил бывшую коллегу с Новым годом, пожелал всего наилучшего и выразил сожаление в связи с уходом "профессионала с большой буквы".

Напомним, что еще в начале декабря в СМИ появилась информация о скорой отставке заместителя свердловского губернатора и министра финансов региона. Кулаченко считается "человеком Куйвашева", она работала в его команде еще в "тюменский период".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стала известна дата ухода Кулаченко с поста министра финансов Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: отставка, министр финансов, Кулаченко, Вегнер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети