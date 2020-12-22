Стала известна дата ухода Кулаченко с поста министра финансов Свердловской области

С завтрашнего дня заместитель свердловского губернатора и министр финансов региона Галина Кулаченко покидает свою должность. О точной дате ухода на своей странице в Facebook сообщил член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер.

"23 декабря 2020 я завершаю государственную службу и благодарю Вас за общее дело, взаимодействие и желание достойно обустроить Свердловскую область! Пусть воплощаются самые смелые проекты по созданию новой современной инфраструктуры территории Урала и растет качество жизни уральцев!" - пишет Кулаченко в своем обращении к бывшим коллегам.

Кулаченко пожелала депутатам региона успешной и результативной командной работы, уверенного движения к новым горизонтам, благополучия в семьях и крепкого личного здоровья.

В своем посте Вегнер также поздравил бывшую коллегу с Новым годом, пожелал всего наилучшего и выразил сожаление в связи с уходом "профессионала с большой буквы".

Напомним, что еще в начале декабря в СМИ появилась информация о скорой отставке заместителя свердловского губернатора и министра финансов региона. Кулаченко считается "человеком Куйвашева", она работала в его команде еще в "тюменский период".