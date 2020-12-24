В Москве мужчина устроил стрельбу на улице и застрелил бывшую жену

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия", но, вероятно, оно будет переквалифицировано в более тяжелый состав – СМИ сообщили, что 30-летняя женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что мужчина открыл стрельбу у жилого дома по улице Беловежская (по данным СМИ, правда, это произошло на Профсоюзной). Следствие считает, что он выстрелил в голову бывшей супруге, с которой находился в конфликтных отношениях.

В СКР также сообщили, что "предпринимаются меры для задержания злоумышленника".

Telegram-канал Life Shot сообщил, что девушку спасти не удалось – она скончалась в реанимации, обе пули, выпущенные из пистолета, попали ей в голову.