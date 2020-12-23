Аргентина зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Аргентина зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФПИ.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency useauthorization). Вакцина получила одобрение регулятора ANMAT без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки официально зарегистрировавшей вакцину "Спутник V" на своей территории.

Ранее РПФИ подписал с властями Аргентины контракт на поставку 10 млн доз препарата "Спутник V". Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.