В Югре появится новый детский омбудсмен

В Югре вскоре появится новый уполномоченный по правам ребёнка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня депутаты думы Югры на очередном заседании направили Уполномоченному по правам ребёнка в РФ на согласование кандидатуру Людмилы Низамовой.

Напомним, ранее детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова объявила о своей отставке. "Подходит к концу срок исполнения мною полномочий детского защитника. Многим ли смогла помочь в Югре? Старалась сделать все возможное и невозможное, как в присяге, которую приносила депутатам думы Югры, "руководствуясь законодательством, справедливостью и голосом совести". Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал, поддерживал! Спасибо и тем, кто ругал - это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят", - написала Моховикова в своём Instagram.

Срок её полномочий истекает в январе. Она проработала два срока подряд.