Детский омбудсмен Югры уходит со своего поста

Детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова оставляет свою должность. Об этом она сама сообщила в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подходит к концу срок исполнения мною полномочий детского защитника. Многим ли смогла помочь в Югре?! Старалась сделать все возможное и невозможное, как в присяге, которую приносила депутатам думы Югры, "руководствуясь законодательством, справедливостью и голосом совести". Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал, поддерживал! Спасибо и тем, кто ругал - это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят!" - говорится в сообщении.

Срок полномочий Моховиковой истекает в январе. Она проработала два срока подряд.