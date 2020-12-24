Депутат Вяткин послал журналистку в задницу за вопрос о его законе про клевету

Депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, выступивший автором законопроекта о реальных тюремных сроках за клевету, послал в *опу журналистку телеканала "Настоящее время".

Девушка позвонила народному избраннику, чьи инициативы Госдума как бешеный принтер одобряет уже третий день подряд, и попросила комментарий по поводу закона о клевете. Соответствующую запись канал опубликовал на своем сайте.

Вот как выглядел диалог:

Журналистка: Мы просто сегодня обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять.

Вяткин: Чего, какой закон?

Журналистка: О клевете.

Вяткин: О чем?

Журналистка: О клевете.

Вяткин: Не надо комментариев никаких, идите в *опу.

Стоит отметить, что в Госдуме Вяткин яростно отстаивал право граждан требовать "справедливого возмездия" за распространение "заведомо ложной информации о них". Его несколько раз спрашивали, чем отличается оскорбление от клеветы, но толком он так и не смог ответить, но отметил, что за оскорбление полагается только административка. О том, как квалифицирует депутат Вяткин посылание в *опу, пока не известно.