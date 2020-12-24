24 Декабря 2020
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Политика В России
смартфон (2019) | Фото: PxHere

Депутаты одобрили штрафы за продажу устройств без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который позволит штрафовать до 200 тыс. руб. за продажу электронных устройств без предустановленного на них российского программного обеспечения.

Штрафы на должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. руб., пишет "Коммерсант".

Ранее Роскомнадзор составил список отечественных видеосервисов, которые, по его мнению, соответствуют ФЗ №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"В реестр аудиовизуальных сервисов (АВС) включены ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Депутаты одобрили штрафы за продажу устройств без российского ПО

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Теги: ПО, Госдума, гаджеты



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