В Москве при странных обстоятельствах погиб журналист Михаил Бударагин

Сегодня в Москве погиб журналист Михаил Бударагин. До 2007 года он был главным редактором сайта "Единой России", потом в разное время - редактором отдела политики газеты "Взгляд", главным редактором сайта "Актуальные комментарии".

Бударагин выпал из окна дома матери своей гражданской жены. Недавно Михаил сказал родственникам, что он сбежал от бандитов, которые его преследуют. В последнее время Бударагин любил ставки и знакомые знали, что журналист вечно в долгах.

После смерти Бударагина, как пишет Baza, в его телеграм-канале появилось отложенное сообщение, где журналист намекнул, что самоубийство не планирует и если умрёт, то не по своей воле.