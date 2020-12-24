УФАС признало создание картеля при поставке лекарства в Свердловский онкодиспансер

Комиссия Свердловского УФАС России признала картельный сговор между аптеками при поставке лекарства.

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Напомним, речь идет о поставке препарата "Паклитаксел" в Свердловский онкологический диспансер.

"Стороны, в отношении которых мы устанавливаем возможный картельный сговор – это аптеки "САВ-Фарм, "САВ-Мед" и "Вербена-Фарма". Мы усматриваем признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, то есть создание картеля, а именно достижение соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку этого лекарственного препарата. Были выявлены одни конкретные торги на сумму 85 млн рублей", - рассказывали ранее в Свердловском УФАС.

Вечером в среду, 23 декабря, состоялось заседание комиссии. Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, факт картельного сговора был подтвержден.

"Комиссия пришла к выводу, что в действиях трех компаний есть нарушения закона о защите конкуренции, что выражается в создании картеля. Решение будет изготовлено в течение 10 рабочих дней и ответчики будут привлечены к административной ответственности. Будет рассчитан оборотный штраф, который зависит от суммы выручки и суммы начальной максимальной цены контракта. То есть для каждой из трех компаний это будет разная сумма", - рассказали в Свердловском УФАС.

Как уточнили в ведомстве, компании имеют право обжаловать данное решение через суд.

Ранее сообщалось, что аптеки, о которых шла речь, могут быть связаны с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым.