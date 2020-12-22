Свердловское УФАС раскрыло сговор оператора ЭТП с участниками торгов

Отделение УФАС Свердловской области уличило организатора торгов ООО "Агентство правовой помощи" и оператора торгов электронной площадки АО "РАД" в сговоре, в результате которого в данном мероприятии участвовали только заинтересованные лица, связанные родственными узами с организатором. Для этого торги злонамеренно были разделены на первоначальные №РАД-123518 и повторные №РАД-139185. Таким образом, в торгах смог участвовать представитель интересов кредитора должника, ставшего в последующем победителем.

Несмотря на то, что Свердловский Арбитражный суд отказал региональному УФАС в иске, суд апелляционной инстанции согласился с выводами ведомства. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского УФАС по России, суд отметил, что именно оператор ЭТП с использованием своих технических средств обеспечил прием конкретных заявок и ограничил прием "неугодных", поскольку только у него имелась возможность изменить данные в карточке торгов. При этом доводы оператора о том, что по регламенту он не мог отказать организаторам не были учтены судом, поскольку, согласно ч.1 ст.1 17 Закона "О защите конкуренции", оператор мог и был обязан сопротивляться предложениям организатора торгов.

Более того, оператор ЭТП также сообщил об отмене торгов, о чем и говорится на сайте ведомства. Однако, фактически, согласно составленному организатором торгов протоколу - торги приостановлены. Кроме того, именно о возобновлении торгов идет речь в объявлении, опубликованном в газете - повторные торги РАД-139185 возобновлены с этапа приостановки первоначальных торгов РАД -123518.

"Несмотря на то, что в итоге по решению суда повторные торги были признаны недействительными и победитель не приобрел желаемую недвижимость, в результате вышеописанного соглашения именно ему было предоставлено преимущество перед иными потенциальными участниками торгов в приобретении имущества должника по более низкой цене, а в дальнейшем - перепродать приобретенное имущество по более высокой рыночной цене, получив тем самым не только компенсацию требований кредитора, но и прибыль", - пояснили в УФАС.