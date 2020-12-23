23 Декабря 2020
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Политика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, деньги, Роснано (2020) | Фото: Накануне.RU

Ходорковский рассказал о взятке Чубайсу в $3 млн

Беглый олигарх Михаил Ходорковский в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что в 1996 году заплатил взятку в 3 миллиона долларов нынешнему спецпредставителю президента по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу. Об этом сообщает телеграм-канал Brief-Незыгарь.

Напомним, что в 1996 году Чубайс работал в правительстве РФ и участвовал в предвыборной кампании Ельцина.

Сам Чубайс сообщил в Фейсбуке, что видимо Ходорковский имел в виду эпизод с организацией встречи бизнеса с Борисом Ельциным, чтобы убедить его в недопустимости переноса выборов. Однако взятку он опроверг, зато подтвредил то, что с бизнеса собрали 3 млн на поддержку кампании Ельцина, а Чубайс этот избирательный штаб возглавлял.

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Ходорковский рассказал о взятке Чубайсу в $3 млн

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