Глава ЦАР Туадера объехал базы и посты армии Республики

Во вторник, 22 декабря, президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера проинспектировал армейские гарнизоны страны. Известно, что он осмотрел подразделения FACA вместе с сопровождающими его советниками, а также с представителем Минобороны РФ.

Пользователи соцсетей активно обсуждают их визит в тематических группах.

Глава республики изучил обстановку на постах постоянной боевой готовности. Он обсудил текущую ситуацию с военнослужащими и отдал приказы, необходимые для укрепления оборонных качеств подразделений.

У президента ЦАР сейчас очень напряженный график, но он все-таки нашел время, чтобы пообщаться с военными и лично оценить ситуацию в армейских гарнизонах страны. Фостен-Аршанж Туадера поблагодарил их за доблестную службу и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, что 27 декабря текущего года в ЦАР состоятся выборы президента и депутатов республиканского парламента, поэтому войска республики вынуждены нести службу в усиленном режиме для недопущения провокаций.