Глава ЦАР Туадера объехал базы и посты армии Республики

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
ЦАР, Фостен-Аршанж Туадера ,африка (2020) | Фото: Сергей Горяшко Русская служба Би-би-си, Вашингтон

Глава ЦАР Туадера объехал базы и посты армии Республики

Во вторник, 22 декабря, президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера проинспектировал армейские гарнизоны страны. Известно, что он осмотрел подразделения FACA вместе с сопровождающими его советниками, а также с представителем Минобороны РФ.

Пользователи соцсетей активно обсуждают их визит в тематических группах.

ЦАР, Фостен-Аршанж Туадера , африка(2020)|Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3606950479399051&set=a.1923659814394801&type=3&theater

Глава республики изучил обстановку на постах постоянной боевой готовности. Он обсудил текущую ситуацию с военнослужащими и отдал приказы, необходимые для укрепления оборонных качеств подразделений.

У президента ЦАР сейчас очень напряженный график, но он все-таки нашел время, чтобы пообщаться с военными и лично оценить ситуацию в армейских гарнизонах страны. Фостен-Аршанж Туадера поблагодарил их за доблестную службу и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, что 27 декабря текущего года в ЦАР состоятся выборы президента и депутатов республиканского парламента, поэтому войска республики вынуждены нести службу в усиленном режиме для недопущения провокаций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава ЦАР Туадера объехал базы и посты армии Республики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: FACA, таудера, цар, минобороны рф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети