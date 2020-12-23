На Ямале погиб депутат районной думы

В Надыме в возрасте 50 лет погиб депутат районной думы Александр Рябцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе райадминистрации агентству сообщили, что в 10 лет будущий депутат с родителями приехал в Надым. Учился в первой школе, был призван на военную службу в пограничные войска на Дальний Восток. После армии работал в учреждениях культуры и средствах массовой информации.

С 2014 г. был директором спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп", позже – спортивной школы "Витязь". Александр Рябцев являлся не только депутатом районной думы, но и общественником. Был руководителем местной общественной организации "Надымская добровольная народная дружина", председателем организации ветеранов пограничной службы "Пограничники Надыма". Кроме этого, в непростое время борьбы с коронавирусом в числе добровольцев доставлял продукты и лекарства больным ковидом и пожилым людям.

По данным Telegram-канала "Сова сказала", тело политика нашли в гараже, в петле.