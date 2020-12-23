"Пять этажей возвели, и стройка снова встала". В Челябинске дольщики "Речелстроя" записали видеообращение к Текслеру

В Челябинске дольщики дома 3.34 в микрорайоне "Чурилово Lake City" записали видеообращения к губернатору Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль достройку проблемного объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам дольщиков, строительство дома началось в 2015 году, но его бросили на стадии цоколя. В 2020 году строительство возобновилась, но после возведения пяти этажей стройка снова остановилась.

"Вокруг дома построены и люди живут, а мы так и стоим около недостроенных пяти этажей. До января 2020 года дом вообще находился в состоянии цоколя, за два месяца возвели пять этажей, и стройка встала", - подчеркнули дольщики.

В январе текущего года в пресс-службе областного минстроя сообщили, что завершить возведение трех домов в микрорайоне планируется до конца 2020 года. Речь шла о домах 3.25, 3.34 и 3.18. Достраивать объекты должна была компания "Западный луч".

Теперь дольщики просят губернатора взять ситуацию на личный контроль.

"Алексей Леонидович, возьмите на контроль достройку нашего дома, потому что ни одна инстанция не берется нам помочь. Обращение, которая я лично вам написала в июне 2020 года, было переадресовано в министерство строительства, где говорят, что все будет хорошо, ждите и надейтесь", - подчеркнули они.

В ноябре 2017 года дольщикам позвонил президент России Владимир Путин. После звонка главы государства с дольщиками встретился Борис Дубровский, было принято решение, что достраивать дома будет "Западный луч", а сдать объекты планировалось до конца 2019 года. Однако за прошедшее время не все дольщики смогли получить свои квартиры. Добавим, что через месяц после звонка президента дольщикам был задержан владелец компании "Речелстрой", депутат гордумы Андрей Пязок. В июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. В настоящий момент уголовное дело в отношении застройщика рассматривается в Центральном районном суде.