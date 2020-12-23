Частный вертолет совершил жесткую посадку в поле под Воронежем

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области, пострадали два человека.

ЧП произошло в поле западнее села Подгорное. Пострадавшие были эвакуированы.

Вертолет принадлежит ПАО "Молочный комбинат "Воронежский", он совершал тренировочный полет, пишет ТАСС.

Ранее в Хакасии аварийно сел вертолет Ми-8 авиакомпании "Аэрокузбасс", который совершал перелет из поселка Таштагол на заимку отшельницы Агафьи Лыковой. Во время аварийной посадки на борту находилось 17 человек, никто не пострадал.