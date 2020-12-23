23 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты

Госдума приняла поправки в законодательство о выборах. Они касаются возможности для действующего президента России снова баллотироваться на высший пост в государстве.
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Летом этого года, напомним, соответствующая поправка была одобрена парламентом и гражданами России при внесении поправок в Конституцию. Теперь в соответствие с ней приводится действующее законодательство.

"Документ дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока", - напомнила глава комитета ГД по регламенту Ольга Савастьянова.

Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что еще не определился, воспользуется он этой поправкой или нет. Но он заметил, что не считает внесение такой поправки в основной закон страны чем-то нелегитимным или попирающим основы строя.

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Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты

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Теги: госдума, владимир путин, поправки в конституции



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