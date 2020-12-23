За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.