В России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5652

Санкт-Петербург - 3749

Московская область - 1540

Нижегородская область - 498

Псковская область - 416

Свердловская область - 402

Архангельская область - 393

Воронежская область - 391

Ростовская область - 379

Республика Карелия - 374

Вологодская область - 374

Республика Крым - 353

Хабаровский край - 345

Пермский край - 335

Красноярский край - 331

Самарская область - 307

Челябинская область - 305

Ульяновская область - 286

Республика Коми - 281

Мурманская область - 276

Волгоградская область - 274

Саратовская область - 270

Иркутская область - 269

Забайкальский край - 249

Ставропольский край - 244

Кировская область - 243

Омская область - 241

Приморский край - 240

Тверская область - 235

Ханты-Мансийский автономный округ - 225

Ленинградская область - 224

Алтайский край - 215

Новгородская область - 212

Брянская область - 207

Тульская область - 207

Удмуртская Республика - 206

Республика Бурятия - 203

Калининградская область - 203

Пензенская область - 198

Республика Саха (Якутия) - 193

Ярославская область - 190

Томская область - 189

Белгородская область - 188

Краснодарский край - 188

Владимирская область - 184

Астраханская область - 183

Курская область - 182

Республика Хакасия - 180

Ивановская область - 179

Ямало-Ненецкий автономный округ - 178

Оренбургская область - 176

Орловская область - 175

Калужская область - 173

Липецкая область - 166

Тюменская область - 166

Новосибирская область - 161

Республика Башкортостан - 161

Республика Дагестан - 158

Смоленская область - 157

Тамбовская область - 153

Сахалинская область - 148

Кемеровская область - 147

Чеченская Республика - 146

Амурская область - 140

Рязанская область - 136

Республика Чувашия - 125

Костромская область - 112

Республика Калмыкия - 110

Курганская область - 105

Республика Татарстан - 102

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Карачаево-Черкесская Республика - 91

Республика Адыгея - 90

Республика Ингушетия - 88

Республика Северная Осетия-Алания - 88

Республика Мордовия - 86

Севастополь - 83

Камчатский край - 77

Республика Тыва - 64

Республика Алтай - 57

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 38

Еврейская автономная область - 27

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 1

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети