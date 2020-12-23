В России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровело 2 343 967 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5652
Санкт-Петербург - 3749
Московская область - 1540
Нижегородская область - 498
Псковская область - 416
Свердловская область - 402
Архангельская область - 393
Воронежская область - 391
Ростовская область - 379
Республика Карелия - 374
Вологодская область - 374
Республика Крым - 353
Хабаровский край - 345
Пермский край - 335
Красноярский край - 331
Самарская область - 307
Челябинская область - 305
Ульяновская область - 286
Республика Коми - 281
Мурманская область - 276
Волгоградская область - 274
Саратовская область - 270
Иркутская область - 269
Забайкальский край - 249
Ставропольский край - 244
Кировская область - 243
Омская область - 241
Приморский край - 240
Тверская область - 235
Ханты-Мансийский автономный округ - 225
Ленинградская область - 224
Алтайский край - 215
Новгородская область - 212
Брянская область - 207
Тульская область - 207
Удмуртская Республика - 206
Республика Бурятия - 203
Калининградская область - 203
Пензенская область - 198
Республика Саха (Якутия) - 193
Ярославская область - 190
Томская область - 189
Белгородская область - 188
Краснодарский край - 188
Владимирская область - 184
Астраханская область - 183
Курская область - 182
Республика Хакасия - 180
Ивановская область - 179
Ямало-Ненецкий автономный округ - 178
Оренбургская область - 176
Орловская область - 175
Калужская область - 173
Липецкая область - 166
Тюменская область - 166
Новосибирская область - 161
Республика Башкортостан - 161
Республика Дагестан - 158
Смоленская область - 157
Тамбовская область - 153
Сахалинская область - 148
Кемеровская область - 147
Чеченская Республика - 146
Амурская область - 140
Рязанская область - 136
Республика Чувашия - 125
Костромская область - 112
Республика Калмыкия - 110
Курганская область - 105
Республика Татарстан - 102
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Карачаево-Черкесская Республика - 91
Республика Адыгея - 90
Республика Ингушетия - 88
Республика Северная Осетия-Алания - 88
Республика Мордовия - 86
Севастополь - 83
Камчатский край - 77
Республика Тыва - 64
Республика Алтай - 57
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 38
Еврейская автономная область - 27
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 1