"Как жаль, что вы наконец-то уходите": Россия проводила Германию из Совбеза ООН афоризмом Жванецкого

Представители Китая и России в ООН на состоявшемся заседании Совбеза в ироничной манере попрощались с постпредом ФРГ при всемирной организации Кристофом Хойсгеном. Он покидает СБ ООН по истечении двухлетнего срока в качестве непостоянного члена.

"Я хочу пожелать Вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", - сказал заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил: "Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите".

Перед этим немецкий дипломат затронул тему инцидента с Алексеем Навальным, посоветовав российскому коллеге прочесть статью в Der Spiegel о его якобы "отравлении". Полянский на это ответил, что у Хойсгена выработалась своеобразная зависимость проводить каждое заседание с критикой в адрес России, даже если тема не подходит для этого.

"!Надеюсь, что после 1-го января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", - цитирует Полянского Regnum.

Ранее в МИД Германии выразили сомнение в том, что Россия пойдет навстречу в расследовании отравления политика Алексея Навального. Как заявил глава ведомства Хайко Маас, "последние недели и месяцы в связи с делом Навального мы видели много "дымовых завес", создаваемых из Москвы".

Он подчеркнул, что решение о санкциях против Москвы из-за ситуации с Навальным было правильным.