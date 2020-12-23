23 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Вадим Абдуррахманов (2018) | Фото: vk.com, Вадим Абдуррахманов

Кандидата в главы Сургута отправили в СИЗО

Первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России", кандидат в мэры Сургута Вадим Абдуррахманов сообщил Накануне.RU, что его задержала полиция.

По его словам, задержание произошло 22 декабря, прямо в кабинете участкового.

"Месяц назад на меня была нападение и я написал заявление в полицию. Участковый позвонил мне пригласил как заявителя в пункт, чтобы я давал повторное объяснение. Я как добросовестный гражданин пришел и они меня задержали, как опасного преступника и закрыли изолятор до суда. Я из заявителя превратился в подозреваемого", - заявил он.

Свое задержание Абдуррахманов объясняет политическими причинами.

В МВД России по Югре пообещали прокомментировать эту историю позднее.

Отметим, что Вадим Абдуррахманов время от времени становится центральным участником различных скандалов. Так, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушел иск об ограничении партийца в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 18 октября 2019 г. комиссия по делам несовершеннолетних Сургута приняла решение о запрете на свободные встречи для Абдуррахманова с детьми. Однако 12 декабря политик сообщил, что выиграл суд с администрацией Сургута.

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Кандидата в главы Сургута отправили в СИЗО

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Теги: Вадим Абдуррахманов, СИЗО, задержание



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