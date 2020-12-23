23 Декабря 2020
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ВСМПО-Ависма (2020) | Фото: vsmpo.ru

"ВСМПО-Ависма": Санкции США не повлияют на производственный процесс

Корпорация "ВСМПО-Ависма" отреагировала на санкции минторговли США, введенные против компании. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на саму корпорацию, новые ограничения не повлияют на производственный процесс, поскольку для него преимущественно используются российские технологии.

В компании разъяснили, что изменение в законодательстве США вступило в силу в текущем году, из-за чего теперь американские технологии разрешено использовать только с согласия властей США. При этом "ВСМПО-Ависма" использует отечественные технологии и собственные разработки, что позволяет не согласовывать процесс с другими странами.

Напомним, что американским ведомством был опубликован документ, содержащий ограничения на экспорт сразу 103 компаний России и Китая, связанных с вооруженными силами. В списке также упоминаются Министерство обороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

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"ВСМПО-Ависма": Санкции США не повлияют на производственный процесс

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Теги: ВСМПО-Ависма, санкции СШМА, производство



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