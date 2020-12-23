23 Декабря 2020
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Общество За рубежом
строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

"Фортуна" 15 января начнет работы по "Северному потоку-2" в водах Дании

Трубоукладочная баржа "Фортуна" с 15 января 2021 года планирует начать работы по строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщает Датское морское управление, пишет Regnum.

В пределах 500 метров от участка укладки труб будет введен запрет на несанкционированный доступ в море, рыбалку, а также любые работы на дне.

В работах также будут задействованы суда "Мурман" и "Балтийский исследователь". Строительство будут вести параллельно по двум веткам.

11 декабря сообщалось, что российское судно "Фортуна" возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", остановленного после того, как США ввели санкции в отношении объекта.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

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"Фортуна" 15 января начнет работы по "Северному потоку-2" в водах Дании

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Теги: северный поток-2, дания, фортуна



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