"Фортуна" 15 января начнет работы по "Северному потоку-2" в водах Дании

Трубоукладочная баржа "Фортуна" с 15 января 2021 года планирует начать работы по строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщает Датское морское управление, пишет Regnum.

В пределах 500 метров от участка укладки труб будет введен запрет на несанкционированный доступ в море, рыбалку, а также любые работы на дне.

В работах также будут задействованы суда "Мурман" и "Балтийский исследователь". Строительство будут вести параллельно по двум веткам.

11 декабря сообщалось, что российское судно "Фортуна" возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", остановленного после того, как США ввели санкции в отношении объекта.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".