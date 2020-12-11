12 Декабря 2020
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Строительство "Северного потока — 2" возобновлено

Сегодня российское судно "Фортуна" возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", остановленного после того, как США ввели санкции в отношении объекта, сообщает ТАСС.

По данным оператора газопровода Nord Stream 2 AG, "Фортуна" займется укладкой труб в исключительной экономической зоне Германии. Всего необходимо продолжить 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 метров.

Работы будут идти до конца года.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В прошлом году США ввели санкции против газопровода, мотивируя это тем, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", пишет Regnum.

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Строительство "Северного потока — 2" возобновлено

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Теги: санкции, северный поток-2, строительство, газопровод, фортуна



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